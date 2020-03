Coronavirus: controlli su spostamenti persone e attività negozi: 6.203 denunce e 239 multe in un giorno

Sono state 138.994 le persone controllate nella giornata di sabato 14 marzo dalle forze dell'ordine per il rispetto del decreto sul Coronavirus. Verifiche anche su 83.579 attività commerciali. Il bilancio è stato di 6.203 denunce a persone e 239 sanzioni elevate nei confronti di altrettanti titolari di negozi.

Particolare attenzione in provincia di Bergamo (360 controlli e 22 denunce) dove un uomo di 46 anni è stato intercettato a passeggio con il proprio cane a più di 30 chilometri da casa. Una ragazza di Pradalunga, 18enne, fermata a Gandino, ha detto invece ai militari che stava andando dalla nonna inferma, mentre in realtà era attesa da un’amica.