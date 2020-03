Coronavirus, perché i bambini si ammalano poco e in modo leggero? La teoria: sono protetti dai vaccini

Perché i bambini si ammalano meno degli adulti di Coronavirus? Cosa li sta (per fortuna) proteggendo? E se fossero i vaccini obbligatori dell'infanzia che sviluppano un sistema immunitario più allenato e più efficace? E' la teoria di Mihai Netea, 51 anni, considerato uno dei più importanti immunologi al mondo, docente dell'Università di Radboud, in Olanda. Ipotesi che sarà testata in uno studio clinico che cercherà di capire se davvero i più piccoli si ammalano in modo più leggero perché protetti proprio dai vaccini, gli stessi messi in discussione dal popolo "no vax".

