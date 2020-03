Coronavirus, l'Europa si muove per l'economia: dalla Banca centrale 3 mila miliardi per famiglie e imprese

Anche l'Europa si muove per l'emergenza Coronavirus che, oltre che sanitaria, diventa sempre più anche economica. "Le banche possono ora ottenere prestiti dalla Bce per 3 mila miliardi alle condizioni più favorevoli mai registrate. Ci aspettiamo che queste misure aiutino i settori più colpiti dalla crisi, in particolare le piccole e medie imprese (Pmi), che svolgono un ruolo chiave nel sistema produttivo italiano". Così Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, in un'intervista al Corriere della Sera, parlando di che cosa può fare la Bce per le famiglie e imprese italiane. "Le conseguenze economiche della pandemia - sottolinea - vanno affrontate innanzitutto dai governi. Sono i governi che possono avviare con rapidità e decisione misure a sostegno del sistema sanitario, dell'occupazione, dei redditi delle famiglie. Sono loro che possono intervenire selettivamente in favore delle imprese, fornendo garanzie pubbliche in grado di canalizzare il credito e la liquidità verso le aziende colpite dalla crisi. È quindi positivo che i governi europei, seguendo l’esempio di quello italiano, stiano intervenendo".

