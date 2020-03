Coronavirus, morto Vittorio Gregotti: anche il maestro dell'architettura del Novecento vittima del Covid 19

Vittorio Gregotti, decano degli architetti italiani, è morto a causa del Coronavirus. L'urbanista noto a livello internazionale si è spento a 92 anni a Milano. L’attività del celebre urbanista, come si legge su Wikipedia inizialmente ai movimenti come il Neoliberty di reazione al Movimento moderno ed alla sua interpretazione italiana definita Razionalismo italiano. Un esempio di questa impostazione è il palazzo per uffici a Novara del 1960. Poi ha progettato per le università di Palermo (1969), di Firenze (1972) e della Calabria (1974). Come Aldo Rossi inizia la sua carriera collaborando con la storica rivista Casabella, di cui diverrà a sua volta direttore a partire dal 1982 fino al 1996. Negli anni '50 partecipa ad un seminario internazionale a Hoddesdon, dove ebbe modo di conoscere tra gli altri Le Corbusier, ma soprattutto il maestro dello stile Liberty Henry van de Velde. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta ha svolto la sua attività in collaborazione con Ludovico Meneghetti e Giotto Stoppino (Architetti Associati). Nel 1974 fonda lo studio professionale "Gregotti Associati International". Gregotti è stato ideatore del controverso quartiere Zen di Palermo.

