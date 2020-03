Coronavirus, a Pasqua in Vaticano riti della Settimana santa con il Papa senza fedeli ma in diretta streaming

Gli effetti della diffusione del Coronavirus si ripercuotono anche sui riti della Settimana santa, previsti in Vaticano. Nella mattinata di domenica 15 marzo la Prefettura della Casa Pontificia ha annunciato che il Papa celebrerà i tradizionali appuntamenti della Pasqua senza la presenza dei fedeli. Le celebrazioni, così come Angelus e udienze generali, verranno trasmessi in diretta streaming. Papa Francesco ha dato l'annuncio della messa in streaming dalla Casa Santa Marta in Vaticano attraverso un tweet: "Preghiamo insieme oggi per coloro che con il loro lavoro garantiscono il funzionamento della società: nelle farmacie, nei supermercati, nei trasporti, le forze dell’ordine, per tutti coloro che stanno lavorando perché la vita sociale possa andare avanti".