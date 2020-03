Scende in campo anche Fabrizio Ravanelli per #iorestoacasa, la campagna di sensibilizzazione sulle buone pratiche da adottare per contenere la diffusione del Coronavirus che vede impegnati grandi campioni dello sport italiano: "Ognuno di noi deve fare la propria parte ed è per questo che vanno seguiti i consigli del ministero della Salute".

Dall'indimenticato "Penna Bianca" di Perugia, Juventus e Nazionale italiana di calcio arriva anche un suggerimento su come impiegare parte del tempo libero a disposizione, restando nelle proprie case. Un'idea per i tantissimi appassionati di calcio che ci sono in Italia: "Io trascorro la giornata riguardando le partite del campionato di serie A e di serie B di questa stagione".