Coronavirus, Fedez-Ferragni raccolgono 4 milioni: Nuova terapia intensiva San Raffaele Milano in due settimane

Arriva l'annuncio di Fedez via Twitter. Un post insieme a un video. "Al San Raffaele sono già partiti i lavori per convertire il campo sportivo dell'Università in un nuovo reparto di terapia intensiva. Dovrebbe essere operativo in sole 2 settimane. Grazie agli operai che lavorano giorno e notte per rendere tutto questo possibile", dice il rapper.

Quindi ecco i lavori per una terapia intensiva da campo dedicata all'emergenza Coronavirus. L'ospedale San Raffaele di Milano ha avviato i lavori di realizzazione, dentro una tensostruttura che già copre l'ex campo sportivo dell'università Vita-Salute San Raffaele.

Merito della campagna lanciata da Chiara Ferragni e Fedez. All'appello della coppia (Chiara è una nota influencer) per sostenere la terapia intensiva dell'Irccs di via Olgettina, hanno risposto già oltre 191 mila persone e le donazioni hanno superato i 4 milioni di euro, sulla piattaforma di crowdfunding 'gofundme.com'.