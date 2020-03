Sardegna blindata per Coronavirus: interrotti tutti i collegamenti aerei e navali

Sardegna blindata. Nessuno potrà più arrivare o andare via con nave e aereo. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dopo le ripetute richieste del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, ha appena firmato il Decreto con il quale vengono cancellati i collegamenti e i trasporti ordinari delle persone per l'isola. Sarà consentito solo il trasporto marittimo delle merci. Il trasporto marittimo delle persone, invece, può eventualmente avvenire soltanto previa autorizzazione del presidente della Regione, e per dimostrate e improrogabili esigenze. Stesso discorso per il trasporto per via aerea. Rimane aperta solo la tratta tra Roma Fiumicino e l’aeroporto di Cagliari, a patto che le ragioni dello spostamento siano dimostrate e improrogabili. In Sardegna sono 52 le persone positive per Coronavirus.