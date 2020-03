Coronavirus, quarantena obbligatoria: da Rhino Hero a Cluedo junior. I giochi per i più piccoli

di Riccardo Regi

“Mamma, voglio la mascherina!”. E’ anche questa l’ottica con la quale inquadrare il Coronavirus dalla parte dei bambini. Il gioco è la chiave per togliere tensione. Cercare un sorriso salutare anti Covid-19 proprio a vantaggio dei più piccoli che ne hanno certamente bisogno. Da qui l’idea di suggerire alcuni giochi da tavolo da condividere in casa. Perché qui dobbiamo stare. La premessa è che non vogliamo fare nessuna classifica di merito, ma solo segnalare proposte. Naturalmente non potevamo prescindere dalla fascia d’età consigliata che compare su tutte le scatole dei giochi.

Rhino Hero I protagonisti sono 4 supereroi in legno. I giocatori dovranno costruire un grattacielo tridimensionale e far raggiungere l’apice al proprio supereroe battendosi con gli altri. Attraente anzichenò ha una durata media di 15-20 minuti. Fascia d’eta consigliata: 4-7 anni.

Acchiappa il coniglio La fascia d’età è 3-6 anni. Occorre estrarre carote da un contenitore che fa letteralmente “saltare in aria” un buffo coniglietto che è inserito proprio al centro del gioco. Lo scopo è accumulare quanta più verdura possibile e non appena il coniglietto salta, vince chi lo prende al volo. I giocatori possono essere 2 o 4 e ha una durata di 10 minuti.

Cluedo Junior Quello da adulti ha fatto scuola. La versione junior di Cluedo segue le logiche di investigazione ma è adatto ai bambini dai 5 anni in su. Si tratta stavolta di trovare un goloso ladro di torte. Adatto dai 2 ai 6 giocatori ha una durata di 30 minuti.

Il gioco della vita junior E’ un incontro fra il gioco dell’oca e il Monopoly e consiste nel percorrere il tabellone, con simpatiche automobili in miniatura. Dai 5 anni in su, durata 20 minuti.

Jenga Un gioco molto tranquillo e adatto ad ogni situazione e ad ogni tipo di giocatore. Chi farà crollare la piramide di legnetti?

Zicke Zacke: spenna il pollo Dai 4 anni in poi, lo scenario vede protagonista l’aia dove è in atto una gara tra galli e galline. Ogni pollo deve cercare di sorpassare il maggior numero di concorrenti possibile. Il primo che riesce a rubare tutte le penne vince. Durata 20 minuti.

Scotland Yard Junior Da inserire nei cosiddetti riflessivi. Le meccaniche di gioco sono basate su diversi turni durante i quali Mister X dovrà nascondersi e i Detective riuscire a stanarlo. Dai 6 anni in su.

Super Mario: Level Up! Dagli 8 ai 13 anni. Sfida nel Regno dei Funghi, per far salire più in alto possibile i personaggi delle loro carte obiettivo. Dai 3 ai 6 giocatori e adatto ai bambini dagli 8 anni in su.

Monopoly Fortnite Simile al Monopoli ci sono 27 personaggi e il famoso Via! Non si ritirano soldi ma si scatena un’avversa condizione atmosferica che strappa via punti vita, indispensabili per vincere.

Fantascatti Protagonista è Baldovino, fantasmino con la passione per la fotografia che fa sparire gli oggetti. Dai 6 anni in su.