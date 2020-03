Coronavirus, incarico per Guido Bertolaso: Non potevo non accettare. Ho dedicato la vita a chi è in difficoltà

Toccherà a Guido Bertolaso la sfida di costruire un ospedale nuovo a tempo di record nell'area della fiera a Milano. Il governatore della regione, Attilio Fontana, l'ha infatti nominato consulente personale nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Il compenso di Bertolaso sarà simbolico: un euro. E' lo stesso Bertolaso a spiegare con un tweet cosa l'ha spinto ad accettare: "Come potevo non aderire alla richieste del presidente della Lombardia di dare una mano nella epocale battaglia contro il Covid-19 se la mia storia, tutta la mia vita, è stata dedicata ad aiutare chi è in difficoltà e a servire il mio Paese?". L'ex capo nazionale della Protezione Civile sottolinea: "Se ho aperto l’ospedale Spallanzani vent’anni fa ed ho lavorato in Sierra Leone durante la micidiale epidemia di ebola forse qualcosa di utile con il mio team spero di riuscire a farlo. Il mio pensiero va ai medici - quelli veri - agli infermieri ed ai tecnici sanitari e ai farmacisti che da settimane danno l’anima rischiando ogni istante per combattere e vincere questa battaglia".

