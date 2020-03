Coronavirus, il Canton Ticino chiude tutti gli esercizi pubblici: restano aperti solo supermercati e farmacie

Anche il Canton Ticino passa alle restrizioni: restano aperti solo Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso che dalla mezzanotte di sabato 14 marzo e almeno fino a fine mese saranno chiusi tutti gli esercizi pubblici (garantiti servizi a domicilio e mense) e i negozi per l'emergenza Coronavirus. Aperti i supermercati e farmacie. Già nei giorni scorsi aveva annunciato lo stato di necessità sul territorio cantonale fino al 29 marzo prossimo. Secondo le prescrizioni già prese, le organizzazioni di Protezione civile limitano la chiamata in servizio al personale non impiegato presso strutture sanitarie o sociosanitarie. Alla popolazione viene fortemente raccomandato il rispetto delle norme igieniche e dei rapporti interpersonali. Per le persone over 65 e per i gruppi vulnerabili è fortemente sconsigliato di accudire minorenni, partecipare a manifestazioni pubbliche o private, utilizzare il trasporto pubblico (se non per questioni mediche o per l’acquisto di beni di prima necessità).

