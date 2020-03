Coronavirus, oltre 7 mila denunce in un giorno per la violazione del decreto di contenimento dell'infezione

Aumentano le violazioni del decreto per il contenimento del Coronavirus. Sono oltre 7 mila le persone denunciate nella giornata di venerdì nell'ambito dei controlli sull'applicazione dei decreti anti Coronavirus. Secondo i dati del ministero dell'Interno, venerdì a fronte di 157.271 persone controllate, ne sono state denunciate 7.218. In particolare 6.942 le denunce per inottemperanza al Dpcm e 276 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Denunciati anche 239 titolari di esercizi commerciali nel corso di 83.454 controlli fatti su negozi e locali Continuano i tutti Italia i controlli da parte delle forze dell'ordine nei confronti della popolazione che può uscire per tre soli motivi: salute, lavoro e necessità.

