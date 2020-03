Coronavirus, la Lombardia chiede aiuto a Guido Bertolaso. Consulenza per nuovo ospedale. Guadagnerà un euro

Per combattere il Coronavirus la regione Lombardia chiede aiuto a Guido Bertolaso, già capo nazionale della Protezione Civile. Attilio Fontana, governatore della Regione, lo ha nominato consulente personale per la realizzazione del progetto della costruzione di un nuovo ospedale dedicato ai pazienti affetti da Covid19. La struttura nascerà nell'area che è stata messa a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l'incarico, per il quale riceverà un compenso simbolico di un euro. Bertolaso, classe 1950, funzionario e medico, è stato prima dal 1996 al 97, poi dal 2001 al 2010 direttore del Dipartimeto della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei ministri e dal 2008 al 2010 sottosegretario della presidenza del Consiglio. Ha gestito alcune delle emergenze più importanti della storia del Paese come il terremoto de L'Aquila o il caso rifiuti in Campania. E' stato anche commissario straordinario del governo per la prevenzione da rischi Sars tra 2003 e 2004.

