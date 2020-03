Coronavirus, De Luca: "Quarantena per chi passeggia senza motivo per strada". Polizia nei lungomari

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si scaglia contro i campani ritenuti “irresponsabili” perché continuano a passeggiare incautamente e senza motivo per le strade (lo dicono anche i cinesi, clicca qui). "Il piano di emergenza che abbiamo preparato in caso di picco di contagi potrà funzionare solo se ci sarà la massima collaborazione dei cittadini. Vi è un’ordinanza che prevede che non si possa circolare liberamente per le strade, se non per motivi di urgenza. Passeggiare è vietato" spiega De Luca. Il presidente della Campania attacca il governo Conte ("abbiamo avuto una comunicazione estremamente confusa anche da parte di organi del governo nazionale") e segnala un dato allarmante: "Calcolando lo scenario più grave, entro il 14 aprile avremo bisogno di 150 posti letto in terapia intensiva nella nostra regione" (l'aggiornamento in Italia, clicca qui). Quindi il duro affondo di De Luca: "L’ordinanza nazionale prevede che chi va in giro senza motivi di urgenza è passibile di 3 mesi di carcere e di un’ammenda fino a 206 euro. Tuttavia, queste misure non vengono ancora messe in atto dalle forze di polizia e dai vigili urbani. Che si possa passeggiare, purché si mantenga un metro di distanza, è una idiozia. Non si può camminare per strada senza ragione motivata. Per questo, sto preparando un’ordinanza che non solo vieta di passeggiare per strada, ma costringerà tutte le persone individuate a circolare senza motivo a una quarantena di 15 giorni. Ti trovo in mezzo alla strada o a passeggiare su lungomare o stravaccato sulla panchina? Ti obbligo alla quarantena di 15 giorni" conclude. De Luca ha infine invitato i Comuni e le Forze dell'Ordine a un presidio dei vari lungomare e dei tradizionali luoghi affollati nei giorni festivi.