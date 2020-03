Coronavirus, Donald Trump posta un video delle frecce tricolori e scrive: "Amiamo l'Italia"

Il presidente Usa, Donald Trump, con l'Italia. "Gli Stati Uniti amano l'Italia!", scrive in un tweet Donald Trump.

Il presidente statunitense lo ha scritto postando sul suo profilo un video spettacolare sull'esibizione delle frecce tricolori, che hanno eseguito le loro acrobazie nei cieli per sottolineare la forza e l'unione del nostro Paese in un momento così difficile per l'epidemia da Coronavirus. Il tweet di Trump lo riportiamo qui sotto. Una dichiarazione d'amore per l'Italia in un momento particolarmente difficile per l'Italia.