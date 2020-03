Coronavirus, il colosso cinese Alibaba dona 500 mila mascherine all'Italia

Il co-fondatore di Alibaba, Jack Ma, ha donato 500 mila mascherine all'Italia per aiutare il nostro Paese a combattere l'emergenza Coronavirus. Il miliardario cinese alla guida della multinazionale che riunisce società attive nel campo del commercio online, delle piattaforme di pagamento e compravendita e dei motori di ricerca per lo shopping su internet ha disposto un primo invio che è già arrivato all'aeroporto di Liegi, in Belgio. Lo stock arriverà in Italia nei prossimi giorni e contribuirà a soddisfare la crescente e continua esigenza di presìdi di sicurezza contro il Covid 19. Alibaba sta predisponendo invii di kit per l'effettuazione degli esami diagnostici anche negli Stati Uniti.