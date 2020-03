Coronavirus, il capo della Protezione civile Borrelli: "Servono 90 milioni di mascherine al mese"

L'emergenza dovuta al Coronavirus in Italia sta generando un fabbisogno di 90 milioni di mascherine al mese. A quantificare la necessità di presìdi di sicurezza è stato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa delle 18 al centro operativo nazionale di Roma.

"Al momento abbiamo stipulato contratti per 55 milioni di pezzi - ha spiegato Borrelli - che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Ne sono a nostra disposizione già 5 milioni. Per ciò che riguarda l'approvvigionamento e la difficoltà di reperire mascherine, il vero problema è rappresentato dalla chiusura delle frontiere che i singoli Stati stanno disponendo. Può accadere che una fornitura definita sul mercato internazionale venga messa in discussione all'improvviso dallo stop alla movimentazione delle merci disposta dai governi di quei Paesi".