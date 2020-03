Coronavirus, non solo gli anziani uccisi dall'infezione:morto un operatore sanitario del 118 di 51 anni

Il Coronavirus non risparmia neanche il 118. Un operatore di 51 anni del servizio d’emergenza sanitario di Bergamo è morto per le conseguenze del contagio da Covid-19. L'annuncio arriva dall'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate' dalla sua pagina Facebook, esprimendo il proprio cordoglio. "Già nei giorni scorsi - si legge - si sapeva di diversi dipendenti del servizio erano stato contagiati, tanto che nel Soreu delle Alpi" (che ha sede a Bergamo e copre anche Brescia e Sondrio) si erano ammalati una decina di operatori con febbre alta, tosse, sintomi pesanti. Alcuni tamponi hanno dato esito positivo. E così nella notte tra martedì e mercoledì la centrale di Bergamo è stata chiusa per sanificazione e per diversi giorni gli operatori hanno fatto il turno di notte da Milano, tornando poi nella loro sede. Ma uno di loro purtroppo non ce l’ha fatta", conclude il post.

