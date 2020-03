Coronavirus, dopo Zingaretti e Ascani positiva Gribaudo (Pd). Contagiato dipendente presidenza del Consiglio

Dopo i casi di Nicola Zingaretti, Luca Lotti ed Anna Ascani, c'è un'altra esponente del popolo democratica positiva al Coronavirus. Si tratta della deputata del Pd Chiara Gribaudo. L'annuncio arriva via Twitter: "Sono in isolamento da giorni in percorso di assistenza sanitaria. Oggi (sabato 14 marzo ndr) - scrive - è arrivata anche per me la conferma di positività al #COVID19. Non mollo, non molliamo. Stiamo a casa. #celafaremo #covid_19italia", il messaggio sui social.

Anche Nicola Zingaretti e Anna Ascani avevano dato l'annuncia attraverso i social, con un video-messaggio con il quale dichiaravano apertamente la positività del test da Covid-19. Ma il Coronavirus arriva anche alla presidenza del Consiglio. C'è un "caso certificato" di contagiato nello stabile di via della Mercede, 96, sede distaccata di palazzo Chigi, dove ci sono gli uffici del Dipartimento per i servizi strumentali, ovvero logistica e informatica. Si tratta di un lavoratore trovato positivo al Covid-19. E' quanto si legge in una lettera firmata dai rappresentanti per la sicurezza della presidenza del Consiglio di tutte le sigle sindacali, che chiedono ''l'immediata chiusura'' del palazzo con ''immediata segnalazione alle autorità sanitarie territorialmente competenti del verificarsi del caso e dei nominativi del personale venuto a contatto stretto con l'affetto da Covid-19, affinché vengano prese le necessarie misure per evitare ulteriori diffusioni del contagio''. A siglare la missiva i sindacalisti Angelo Ariniello, Alessandra Barbacini, Paola Borrelli, Roberto D'Ancona, Giovannantonio Marini, Bruno Stramaccioni.

