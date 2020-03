Coronavirus, primo morto a New York: è una donna di 82 anni

La conferma che nel mondo c'è stato chi ha sottovalutato gli effetti del Coronavirus arriva proprio dagli Stati Uniti. A poche ore dall'annuncio del presidente Donald Trump, che nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato l'emergenza nazionale e annunciato lo stanziamento di 50 miliardi di dollari oltre alla sua intenzione di sottoporsi al test, è giunta la notizia del primo morto legato al Covid 19 a New York. A parlarne è stato direttamente il governatore Andrew Cuomo su Twitter: "Sono rattristato di annunciare la morte correlata al Covid-19 di una donna di 82 anni a New York che aveva una malattia respiratoria preesistente (enfisema)".

I am saddened to report the #COVID19-related death of an 82-year-old women in NYC who had a pre-existing respiratory disease (emphysema).



I extend my condolences to her family during this challenging time.