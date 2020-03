Coronavirus, 21 morti nel Regno Unito. Adesso è panico, assalto ai supermercati

Il panico da Coronavirus sbarca anche in Gran Bretagna ed ecco spuntare le scene che abbiamo già visto altrove, con la gente che letteralmente assalta i supermercati. Le foto e i video rimbalzano sui social: scaffali vuoti, confezioni di prodotti per terra, litigi. L'aumento dei contagi fa ovviamente tremare gli inglesi. Stando ai dati del portale della Johns Hopkins University, i casi accertati nel Regno Unito sono 1.140, i decessi 21. Soltanto 18 persone sono state giudicate guarite. Nella vicina Irlanda, invece, 90 positivi e un decesso. Nessun morto in Islanda che però registra 156 contagi.

C'è una malattia nel Regno Unito non correlata a #coronavirus Si chiama egoismo e avidità



Cita Tweet





Michelle Davies



@M_Davieswrites

· 7h

Scene ridicole in Tesco Colney Hatch questa mattina. Gli scaffali si schiarirono come se ci fosse stata una rivolta. L'egoismo di alcune persone che riempie i loro carrelli di pacchetti multipli e non ne lascia nessuno per gli altri è sbalorditivo. (Inoltre, tanto per arrivare presto per evitare spazi affollati.)