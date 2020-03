Coronavirus, l'allarme degli esperti: "In Italia si va verso i 30 mila casi di contagio in pochi giorni"

"Se l'aumento del numero di pazienti infetti seguirà l'andamento esponenziale anche per la prossima settimana,ci potrebbero essere più di 30.000 infetti entro pochi giorni". E' la previsione dell'Istituto Mario Negridi Milano, pubblicata sulla rivista scientifica 'The Lancet', su come potrebbe evolversi l'emergenza Covid-19 in Italia nei prossimi giorni, se il contagio non rallenta. Il messaggio del lavoro - condotto in collaborazione con l'università di Bergamo - è che entro metà aprile potrebbero essere necessari migliaia di posti in terapia intensiva e subintensiva. Autori gli italiani Andrea Remuzzi e Giuseppe Remuzzi. I due scienziati dell'Irccs hanno lavorato a un modello previsionale che permettesse di avere un quadro preciso della situazione in tempo utile. Le previsioni si basano sui dati disponibili relativi al numero dei pazienti Covid-19 e analizzano da un lato l'andamento del trend dei contagi e dall'altro il trend dei pazienti bisognosi di terapia intensiva.

Leggi anche: Coronavirus, altre limitazioni per contenere il contagio, non si viaggia la sera tardi: sospesi treni notturni