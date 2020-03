Coronavirus, positivo il viceministro alla Salute Sileri: "Appena ho avuto i primi sintomi, mi sono isolato"

Anche il viceministro Pierpaolo Sileri è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso in un post su Facebook. “Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono isolato ed ho iniziato a lavorare a pieno ritmo da remoto. Test positivo. Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal ministero della Salute. Mia moglie ed il piccolo - aggiunge ancora - stanno ancora bene, e seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti. Io e mia moglie siamo tornati a telefonarci come all’inizio della nostra storia! e ci facciamo forza insieme. Inoltre ho attenzionato tutti miei collaboratori e le persone con cui sono venuto in contatto, sempre come da protocolli sanitari. Tutti stanno bene", assicura.

