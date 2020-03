Scende in campo anche Valentino Rossi per trasferire i messaggi positivi dell'impegno civile e del senso civico da avere in questi giorni di emergenza Coronavirus. Il Dottore ha postato sui propri profili sociali la sua adesione alla campagna #distantimauniti, rivolta ai tifosi, agli appassionati di MotoGp e a tutti gli italiani affinché rispettino le regole e facciano la propria parte per il contenimento del Covid 19.

Con la sua società VR46, invece, insieme a diversi imprenditori del territorio marchigiano, ha dato il suo contributo per la raccolta fondi dedicata all’associazione Insieme per Marche Nord, al fine di acquistare nuovi respiratori per l’Azienda Ospedaliera Marche Nord. "Credendo fortemente nelle azioni volte a contrastare l’emergenza Coronavirus, la VR46 Srl invita chiunque ad agire nel rispetto delle regole e a contribuire alle raccolte fondi per aiutare chi in questi giorni si sta impegnando a superare questo complicato momento. Chiunque volesse contribuire l'Iban dell’Associazione è IT45P0882613300000000109407.