Coronavirus, i ricercatori del vaccino: "Poche settimane per i test sull'uomo". Rivelazioni tv a Quarto Grado

Si cercano cure che al momento non ci sono e si lavora a un vaccino (che al momento non c'è), per fermare l'avanzata del Coronavirus.

E' in Israele che si lavora alla creazione di un vaccino e si lavora giorno e notte per arrivare a testarlo. Nella trasmissione Mediaset "Quarto Grado"in onda venerdì 13 marzo 2020, è stato mandato in onda un servizio girato nei laboratori di Ness Ziona, vicino a Tel Aviv, dove si stanno compiendo importanti passi in avanti nella comprensione del virus che sta causando una emergenza mondiale.

"Abbiamo scoperto quasi per caso che il coronavirus ha una struttura molto simile a quella di un altro virus che stavamo studiando - hanno affermato i ricercatori - per questo possiamo dire di essere già a un buon punto. Ora abbiamo bisogno ancora di un paio di settimane per iniziare a testarlo sull'uomo e un paio di mesi potrebbe essere già pronto", aggiungono.