Nuova truffa sulla bolletta dell'acqua sfruttando il Coronavirus, ecco come funziona e cosa fare

Truffare sfruttando la paura per il Coronavirus. Purtroppo non è una novità. E' dall'inizio dell'epidemia che si registrano episodi del genere, soprattutto ai danni degli anziani. Gli sciacalli sfruttano i nomi di società che forniscono energia elettrica o addirittura di associazioni di volontariato che si occupano di sanità. L'ultima trovata per spillare denaro ai più deboli è farli credere che stanno per ritrovarsi senza acqua. Ecco come si svolge la truffa. In casa della vittima arriva una telefonata. Il truffatore si spaccia come dipendente della società locale che fornisce acqua e sottolinea che c'è una bolletta non pagata. Ovviamente l'anziano risponde che non può uscire per il virus e scatta la beffa: "Non si preoccupi, mandiamo noi un addetto presso la sua abitazione a ritirare i soldi così evitiamo di staccarle l'acqua". E' bene ricordare che le società che forniscono beni di prima necessità non agiscono mai così per una fattura non pagata e che è sempre giusto rivolgersi alle forze dell'ordine e denunciare episodi sospetti.

Guarda anche Truffa del tampone, ecco come funziona