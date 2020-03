Coronavirus, l'utilizzo dei guanti, l'epidemiologo: "Non servono a niente e vi spiego perché"

Proteggersi dall'epidemia con mascherine e guanti. Sull'argomento, soprattutto sulla capacità di protezione dal contagio dei guanti, è intervenuto in televisione l'esperto.

Oggi, venerdì 13 marzo, ospite ad Agorà, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco ha chiarito cosa sia meglio fare o non fare in questa emergenza con particolare riferimento ai guanti.

Per Lopalco i guanti "non servono a nulla, possono essere controproducenti. Le mani posso lavarle, i guanti se si sporcano possono veicolare il contagio». Dunque «meglio lavare spesso le mani, che usare i guanti", ha detto in tv in maniera esplicita.