Coronavirus, l'allarme dell'Istituto superiore della sanità: "Ci aspettiamo nuovi casi dopo movida e sciate"

Coronavirus, il peggio deve ancora arrivare. Secondo il presidente dell'Istituto superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, ci si "può aspettare dei casi nel weekend e una parte potrebbe essere legata a comportamenti assunti nei fine settimana precedenti. Ci sono state scene di persone al mare, a sciare o a mega-aperitivi: sono luoghi in cui il virus potrebbe essere circolato, alcuni potrebbero risultare positivi. Lo diciamo con dispiacere, ma dobbiamo dare atto da qualche giorno che gli italiani hanno colto come comportamenti sbagliati finiscano per ritorcersi contro e vadano evitati". Secondo gli esperti i nuovi casi dovrebbero verificarsi soprattutto al Centro-Sud sia per il rientro di molti pendolari dal Nord, sia per i tanti comportanti scorretti.

