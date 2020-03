Coronavirus in Toscana, muore ad Arezzo uomo di 62 anni. Tampone positivo al Covid19

Un morto da Coronavirus anche ad Arezzo. Si tratta di un uomo di 62 anni che aveva già problemi di salute, era infatti un malato oncologico. E' risultato positivo al Covid19 dopo il tampone effettuato dai sanitari a seguito del decesso. L'uomo è deceduto nei giorni scorsi. Era ricoverato all'hospice, la struttura per malati oncologici del San Donato di Arezzo. Il risultato delle analisi è stato reso noto dall'Azienda Usl Toscana sud est. Il Coronavirus ha quindi agito in un quadro clinico già grave, con epilogo tragico. Quindici i nuovi casi registrati oggi, venerdì 13 marzo, nell'Aretino, di cui tre in città e il resto in provincia. Sono attualmente 34 le persone contagiate nella provincia di Arezzo. Molti sono a casa, alcuni seguiti negli ospedali.

