Coronavirus in Italia, morti e contagi regione per regione. In totale 1.266 vittime, 890 solo in Lombardia

Il Coronavirus in Italia. Con la classica conferenza stampa delle ore 18 (13 marzo) la Protezione Civile ha fatto il punto sull'epidemia nel nostro Paese. Attualmente i pazienti positivi sono 14.955, quelli che hanno superato il virus 1.439 e quelli che invece non ce l'hanno fatta 1.266. Complessivamente dall'inizio dell'epidemia 17.660 persone hanno contratto il Covid19.

I decessi regione per regione. Lombardia 890; Emilia Romagna 201; Piemonte 46; Veneto 42; Marche 27; Liguria 17; Lazio 11; Friuli Venezia Giulia 10; Puglia e Toscana 5; Campania, Bolzano, Sicilia, Trento, Abruzzo 2; Umbria e Valle d'Aosta 1. Per ora non ci sono state vittime in Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

I casi regione per regione (tra parentesi quelli attuali). Lombardia: 9.820 (attuali 7.732), Emilia Romagna: 2.263 (2.011), Veneto: 1.595 (1.453), Piemonte: 840 (794), Marche: 725 (698), Toscana: 470 (455), Liguria: 345 (304), Lazio: 277 (242), Friuli Venezia Giulia: 257 (236), Campania: 220 (213), P.A. Trento: 163 (157), Sicilia: 130 (126), Puglia: 129 (121), P.A. Bolzano: 125 (123), Abruzzo: 89 (83), Umbria: 76 (73), Sardegna: 43 (43), Calabria: 38 (37), Valle d'Aosta: 28 (27), Molise: 17 (17), Basilicata: 10 (10).

