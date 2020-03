Coronavirus, oggi 13 marzo dati da brividi: 250 morti in 24 ore. In terapia intensiva 1.238 pazienti

Coronavirus, ancora 250 morti in Italia. Il dato è stato ufficializzato dalla Protezione civile durante la conferenza stampa delle ore 18 del 13 marzo 2020. Dall'inizio dell'epidemia le vittime del Covid19 sono 1.266. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori 2.116 casi che portano il totale italiano dei positivi attuali a 14.955. Se si considerano le guarigioni e i decessi, fino ad ora hanno contratto il virus 17.660 persone.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.238, quindi 175 in più rispetto al dato del 12 marzo, quando erano 1.153. Infine il dato delle nuove guarigioni: 181. Il totale diventa quindi 1.439. Durante la conferenza stampa è stato spiegato che nei prossimi giorni è probabile un aumento dei contagi in virtù del fatto che soltanto da un paio di giorni gli italiani stanno rispettando con maggior rigore il decreto del governo sui comportamenti personali da tenere.

