Coronavirus, Iss detta le regole per i rifiuti. In quarantena nessuna differenziata. Ecco i consigli

Emergenza Coronavirus e rifiuti. Oggi, venerdì 13 marzo, l'Iss ha diffuso delle regole e delle precauzioni che riguardano la raccolta. Si tratta di una guida pratica diffusa dall'Istituto superiore di sanità.

Si comincia col dire che in quarantena obbligatoria "non va fatta la raccolta differenziata, ma - spiega l'Iss - l'immondizia va chiusa con due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale, facendo attenzione che gli animali domestici non accedano nel locale in cui sono presenti i sacchetti".

"Se non si è positivi la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l'accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata".

In particolare se si è positivo o in quarantena obbligatoria, "tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata. Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. Una volta chiusi, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani".

Se non si è positivi al tampone e non si è in quarantena, la raccolta può essere fatta come sempre, ma con qualche accorgimento, secondo l'Iss.

"Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata. Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata. Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore che usi abitualmente. Chiudi bene il sacchetto e smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata".