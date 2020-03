Coronavirus, sospesi tutti gli accertamenti fiscali. Sportelli Agenzia delle Entrate aperti su appuntamento

Stop agli accertamenti fiscali per l’emergenza Coronavirus. Lo stabilisce una direttiva del direttore generale dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, dopo il decreto dell’11 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Sono sospese “le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)”. Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che l’accesso agli sportelli è consentito esclusivamente su appuntamento.

I contribuenti possono richiedere un appuntamento utilizzando il servizio online “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’App Equiclick, senza necessità di pin e password, con l’invito a effettuare le richieste solo per casi urgenti e non differibili. Tutte le informazioni sui servizi e gli orari di apertura degli sportelli sono disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

