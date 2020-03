Coronavirus e alimentazione. Le pillole del mangiologo: il dottor Mauro Mario Mariani su spremuta e vitamina C

Pillole sull'alimentazione ai tempi del Coronavirus. Via social. A cura del medico chirurgo Mauro Mario Mariani. Specializzato in angiologia, diplomato in omeopatia, omotossicologia e discipline integrate, Mariani è un volto noto della televisione per le sue partecipazioni a numerose trasmissioni, in particolare Linea Bianca e Buongiorno Benessere, ma anche Porta a Porta, Linea Verde, Cose dell’altro geo, E se Domani, Uno Mattina. Docente universitario, consulente nutrizionista di diverse aziende italiane, esperto di terapia chelante e autore di pubblicazioni sull'alimentazione (Il Tao dell'alimentazione e Prospettiva Rosea - Alla ricerca dell'equilibrio edizioni CapponiEditore), Mariani ama definirsi mangiologo (www.mangiologo.it) considerata la sua attività professionale dedicata all’utilizzo della corretta alimentazione Mediterranea come prevenzione e terapia.

Le pillole del dottor Mauro Mario Mariani

In questo periodo di "quarantena obbligata" a causa del Coronavirus Covid19, Mariani (ascolano, calsse 1963) inizia via social e in collaborazione con CapponiEditore, a dispensare consigli pratici, diretti ed immediati sull'alimentazione. Partendo da spremuta e Vitamina C, tema molto dibattuto negli ultimi giorni. Mariani spiega come, quando e perché, ricordando che la prima terapia anti-virale è il sorriso.