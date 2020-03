Ascolti tv 12 marzo 2020, Don Matteo: la fiction girata in Umbria batte tutti ai tempi del Coronavirus

Don Matteo ancora grande protagonista in televisione in questi giorni delicati dell'emergenza Coronavirus. La fiction girata in Umbria e segnatamente a Spoleto, è una certezza. Superare i 6 milioni di telespettatori è facile per il programma di Rai1.

Gli ascolti tv di giovedì 12 marzo 2020 lo confermano. Su Rai1 Don Matteo 12 si avvicina infatti, ai 6,7 milioni di spettatori pari al 25,2% di share. Un telespettatore su quattro ha scelto la fiction con Terence Hill. Su Canale 5 Non si Ruba a casa dei Ladri 10,6% di share. Su Rai2 Il Giustiziere della Notte Death Wish 7,2%. Su Italia 1 Alice attraverso lo specchio 6,1%. Su Rai3 Filumena Marturano con Massimo Ranieri 2,7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 7,6%. Su La7 PiazzaPulita 6,8%. Su Tv8 la gara di Europa League Wolfsburg-Shakhtar Donetsk 1,5%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 6,3 milioni e il 20,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 6 milioni con il 19,2%. Su Rai2 Tg2 Post 5,9%. Su Italia1 CSI 3,7%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,9% e Un Posto al Sole 6,2%. Su Rete4 Stasera Italia 5,2%, su La7 Otto e Mezzo 8%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,3%.