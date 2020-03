Coronavirus, rischia di saltare il matrimonio di Beatrice di York. Parenti dello sposo risiedono in Lombardia

Matrimonio nella Royal family ai tempi del Coronavirus. Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si sposeranno il 29 maggio. Ad oggi c'è il rischio concreto, se le cose non cambieranno, che la famiglia dello sposo residente in Italia sia impossibilitata a partecipare per le misure anti contagio.

Al Daily Mail sono state rivelate le incertezze della coppia. Edoardo ha origini italiane e molti dei suoi parenti vivono in Lombardia: potrebbe essere impossibile per loro raggiungere Buckingham Palace per partecipare alla festa. E poi c'è il punto interrogativo legato al diffondersi dell'epidemia nel Regno Unito. Un allarme che cresce proprio in queste ultime ore.