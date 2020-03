Coronavirus, contagiati allenatore e giocatore della Premier League: massima divisione inglese verso il rinvio

Sono due i casi accertati di Coronavirus in Premier League. Ora si ipotizza il rinvio per il prossimo turno della massima divisione inglese. I primi due nomi di positivi al Covid19 sono quelli di Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal ed ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City, e del giovane Callum Hudson-Odoi, promessa del Chelsea di Lampard.

"Il personale dell'Arsenal che ha recentemente avuto stretti contatti con Mikel - comunica la società - ora si autoisolerà in linea con le linee guida sanitarie del governo. Sarà un numero significativo di persone provenienti da Colney, incluso l'intera prima squadra e il personale di coaching, nonché un numero minore di persone della nostra Hale End Academy".