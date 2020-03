Coronavirus, la quarantena sarà equiparata alla malattia: la bozza del decreto. Le misure in arrivo

Emergenza Coronavirus, sono in arrivo, da parte del governo, disposizioni anche per chi è costretto alla quarantena. Saranno inserite nel nuovo decreto anti coronavirus.

I periodi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva saranno infatti equiparati alla malattia, certificata dal medico. Lo prevede la bozza del nuovo decreto anti-coronavirus: a carico dello Stato, anziché a Inps e datori di lavoro, i costi per i dipendenti in malattia. Il testo dispone congedi speciali e voucher babysitter per tutti i lavoratori con figli a casa per la chiusura delle scuole.

"Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva" dai lavoratori del settore privato, "dovuto a Covid-19, è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento". Questo prevede testualmente la bozza del decreto legge allo studio di Palazzo Chigi.