Coronavirus, la paura del sud. La dottoressa: "Non siamo pronti. Ci affidiamo al corno rosso e a Dio"

"Non siamo assolutamente pronti. Il Coronavirus qui non può arrivare. Se andiamo in quarantena noi del pronto soccorso, l'ospedale può chiudere". Fanno paura le parole pronunciate dalla dottoressa intervistata da Massimiliano Andreetta, giornalista de La7, nel servizio sugli ospedali della Calabria, andato in onda nella puntata di Piazza Pulita presentata da Corrado Formigli il 12 marzo. "Qua ci affidiamo alla scaramanzia - dice la donna visibilmente turbata - Ci portiamo il cornino rosso in tasca. Io sono una persona religiosa, quindi il corno rosso non lo porto. Mi faccio il segno della croce e mi affido a Dio". A detta di medici e infermieri se il virus arriverà con la stessa forza di come è accaduto al nord, molti ospedali saranno costretti alla chiusura.

Guarda anche Paura in Calabria: "Se arriva il virus chiudiamo"