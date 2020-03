Coronavirus, trema il sud. Paura in Calabria: "Se arriva il virus chiudiamo gli ospedali" Video Piazza Pulita

Il sud trema: guarda il servizio di La7

Il Coronavirus fa tremare il sud del Paese. Cosa succederebbe se l'epidemia investisse le regioni meridionali con la stessa intensità di quello che è accaduto nel nord Italia? Potrebbe essere una vera e propria strage. In particolare in Calabria. Lo sostengono i medici del posto facendo notare le drammatiche condizioni sanitarie della regione. Ospedali che cadono a pezzi, pochi medici, infermieri in numero insufficiente. Se ne è occupato il giornalista Massimiliano Andreetta con un servizio da brividi andato in onda il 12 marzo su La7 nella trasmissione Piazza Pulita condotta da Corrado Formigli. "Se il virus arriva a Locri - dicono i sanitari del posto - chiudiamo l'ospedale".

