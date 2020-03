Coronavirus in Italia, oltre 15mila contagi. La situazione regione per regione. Più di mille morti

Coronavirus in Italia. Ecco i dati della Protezione Civile nazionale in merito alla diffusione del virus nel nostro Paese, dati aggiornati al 12 marzo. Dall'inizio dell'epidemia i contagi sono 15.113. Di questi sono stati già dichiarati guariti 1.258 pazienti. Purtroppo molto alto il numero dei decessi: 1016. Gli attualmente positivi sono 12.839. Gli attualmente positivi sono cresciuti di 2.249 rispetto al rilievo dell'11 marzo. Di seguito la situazione dei casi regione per regione, la cifra si riferisce ai positivi complessivi, tra parentesi quelli attuali. Lombardia: 8.725 (attuali 6.896), Emilia Romagna: 1.947 (1.758), Veneto: 1.384 (1.297), Marche: 592 (570), Piemonte: 580 (554), Toscana: 364 (352), Liguria: 274 (243), Lazio: 200 (172), Campania: 179 (174), Friuli Venezia Giulia: 167 (148), Sicilia: 115 (111), Trento: 107 (102), Bolzano: 104 (103), Puglia: 104 (98), Abruzzo: 84 (78), Umbria: 64 (62), Sardegna: 39 (39), Calabria: 33 (32), Valle d'Aosta: 27 (26), Molise: 16 (16), Basilicata: 8 (8).

Guarda anche In Umbra sette pazienti in terapia intensiva