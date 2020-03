Coronavirus, primo morto in Umbria. Il dolore del mondo della musica popolare

Avrebbe compiuto 66 anni il 27 marzo l'uomo di Città di Castello morto a Perugia a causa del Coronavirus nel tardo pomeriggio del 12 marzo. Era molto noto non solo per aver lavorato al Comune di Città di Castello, ma soprattutto per la sua attività di musicista, per la quale era particolarmente apprezzato e amato. Il 14 marzo il maestro era atteso in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, per l'ennesimo concerto con il suo gruppo. E' il primo decesso in Umbria a causa del Covid 19, avvenuto alle ore 19. Già ricoverato all'ospedale di Città di Castello, il 10 marzo era stato trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia in gravi condizioni. Le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente ed è morto in terapia intensiva a causa di una polmonite interstiziale acuta. La notizia ha gettato nello sconforto non solo la famiglia, ma anche tutto il mondo della musica popolare e folk. Il 66enne era reduce da un tour nel nord Italia, proprio nelle aree maggiormente colpite dal Coronavirus, dove era stato contagiato.

Guarda anche Ricciardi: "Nella prossima settimana i contagi cresceranno al centro-sud"