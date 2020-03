Ballando con le stelle 2020 sospeso per il Coronavirus: la resa di Milly Carlucci. Come può essere recuperato

L'emergenza Coronavirus sospende anche Ballando con le stelle. Una edizione 2020 scoppiettante, almeno così era annunciata, ma anche Milly Carlucci deve arrendersi.

Per approfondire leggi anche: Clamorosa esclusione

Vacillava, ma sembrava non cadere al diffondersi dell'epidemia. Tanto che si era pensato di creare ambienti separati per far allenare le squadre di ballerini e concorrenti. Al vaglio anche una trasmissione senza pubblico e senza balli di coppia. Ma dopo le ultime decisioni del governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, Ballando con le stelle in programma a fine marzo, non si svolgerà.

Ora si valuta una edizione lampo dopo Pasqua, una volta terminata l’emergenza, oppure la ripresa a settembre del programma. Ballando con le stelle rimandato a data da destinarsi.Ma è ancora presto per fare programmi.