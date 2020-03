Mancano le mascherine protettive per i farmacisti. E alcuni sono pronti persino ad abbassare le saracinesche delle farmacie se il problema non sarà risolto velocemente. Il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, ha rivolto un pressante appello al ministro della Salute, Roberto Speranza, segnalando il problema in modo fermo. Cossolo non è stato il solo a scrivere al ministro. Molti farmacisti si sono mossi in maniera autonoma inviando e-mail al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro Speranza. I farmacisti spiegano che hanno cercato in ogni maniera di reperire le mascherine FFP3, ma tutti gli sforzi sono stati vani. Nonostante ciò fino ad ora i sanitari hanno continuato a lavorare.

