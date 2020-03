Coronavirus, altri 189 morti: superati i mille decessi. Contagiati più di 12 mila. Bilancio giovedì 12 marzo

Coronavirus, il bollettino medico di oggi, giovedì 12 marzo 2020, dà la dimensione della costante avanzata dell'epidemia in Italia. Il punto è stato fatto dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile.

Per approfondire leggi anche: Bergamo in ginocchio

Si registrano altri 189 morti, superate le mille vittime per il Coronavirus. Ad oggi, secondo i dati della Protezione civile, sono infatti 1.016 le vittime mentre il numero dei contagiati da Covid-19, sale nel Paese a oltre 12 mila. Sono 1.258 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 213 in più rispetto a ieri.

Sono 1.153 i malati ricoverati in terapia intensiva, 125 in più rispetto a ieri. Dei 12.839 malati complessivi, 6.650 sono poi ricoverati con sintomi e 5.036 sono quelli in isolamento domiciliare.