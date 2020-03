Coronavirus, pronto a tutto pur di combattere il virus: va al supermercato con la "corazza" fatta in casa

C'è chi spavaldamente non teme il contagio da Coronavirus e se ne va al mare nonostante il decreto ministeriale e chi, invece, è pronto a costruirsi un'autentica "corazza" fatta in casa, sperando di tenere lontano il virus. La foto arriva da uno dei supermercati della città di Ascoli Piceno, dove un cliente, evidentemente (e comprensibilmente) terrorizzato dal Coronavirus, non si è limitato alla mascherina, ma si è costruito un supporto di difesa personale grazie a teli di plastica trasparenti e nastro isolante. Evidentemente le immagini televisive di questi ultimi giorni, forse soprattutto quelle arrivate dalla Cina, hanno spinto l'uomo a questo particolare abbigliamento. Sorpresi gli altri clienti del punto vendita e il personale del supermercato, ma la foto aiuta a capire - se mai ce ne fosse ancora bisogno - di quanto sia terrorizzato il Paese. Un terrore comprensibile e giustificato.

