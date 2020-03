Coronavirus, Bergamo in ginocchio: posti finiti nelle camere mortuarie. Bare in chiesa. Contagiati 50 medici

Bergamo è una città in ginocchio. Il Coronavirus l'ha letteralmente piegata. Non c'è nemmeno più posto nelle camere mortuarie degli ospedali, come si può leggere in un servizio del Corriere della Sera. Nell'articolo si spiega che nemmeno la camera mortuaria del cimitero della città lombarda è più sufficiente. Per trovare spazio alle bare è stato aperto il Tempio di Ognissanti, la chiesa del cimitero, dove ogni giorno di media ci sono quaranta salme. L'articolo spiega inoltre che abitualmente i decessi in una giornata ordinaria prima dell'epidemia erano quattro o cinque, adesso sfiorano i venti. In tutta la provincia sono almeno cinquanta i medici che si sono infettati. I decessi, invece, quasi 150.

