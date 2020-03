Coronavirus, i consigli di Wanda Nara: "Ecco cosa fare in casa. Forza, insieme ce la faremo"

Che cosa fare in questo difficile momento in cui il Coronavirus ha confinato tutti dentro casa? Anche Wanda Nara, moglie del calciatore argentino Mauro Icardi, opinionista del Grande Fratello Vip, nonché modella e showgirl, dispensa consigli dal suo profilo Instagram. Come quasi tutti è confinata nella sua abitazione, tra l'altro con cinque figli! Non deve essere facile gestirli tutti insieme ma Wanda non è una che si perde d'animo. E così nelle sue instastories consiglia gli italiani su cosa fare e li invita a non mollare. E cosa consiglia? "Fate tutte quelle cose che solitamente non riuscita a fare: sistemare armadi, disegnare insieme ai piccoli, cucinare. Ma mi raccomando restate a casa. Forza, insieme ce la faremo". Wanda svela anche di aver cancellato tutti i suoi impegni di lavoro, a partire dalla presenza al Grande Fratello Vip.

