Coronavirus, incredibile: nonostante il divieto a uscire di casa c'è chi se ne va al mare

Il governo vieta di uscire di casa per il Coronavirus che sta piegando l'Italia e mezzo mondo? E chi se ne frega? E' una bella giornata e c'è chi incredibilmente va al mare. Sembra un film e invece è tutto vero, come è facile verificare dalle fotografie che pubblica l'Agenzia LaPresse.

Immagini per certi versi sconvolgenti, visti i ripetuti appelli del mondo intero e soprattutto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, che letteralmente obbliga a rimanere in casa se non si è costretti ad uscire per uno dei motivi previsti. Al mare. Senza mascherina, senza protezioni, in barba alle indicazioni e agli obblighi. Le foto arrivano dalla provincia di Grosseto.

