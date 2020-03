F1, Coronavirus, contagio membro McLaren, niente Gp d'Australia. Hamilton: "Mondo si ferma, noi no. Denaro re"

Coronavirus e Formula1. Il Team McLaren non parteciperà al Gp d'Australia, gara di apertura del mondiale. E' stata conferma di una positività al coronavirus di un componente dello staff. In una nota ufficiale, la McLaren annuncia che tutta la squadra presente a Melbourne osserverà da ora un periodo di quarantena e che la decisione di ritirarsi dal Gp è stata presa a salvaguardia di tutti gli altri team e degli spettatori.

